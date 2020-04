Vrouw van Bart De Wever afgevoerd met ambulance na val van trap: “Ik dacht dat ze dood was” HAA

13 april 2020

22u49

Bron: Gert Late Night 74 Wat doet Bart De Wever zoal in tijden van lockdown? Meehelpen in het huishouden, zo blijkt uit foto’s die hij deelde op Facebook. Afgelopen weekend liep het echter grondig fout, onthulde de burgemeester van Antwerpen in ‘Gert Late Night’. Zijn vrouw Veerle viel van de trap en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht.



Het gezin De Wever poetst tegenwoordig zelf hun woning. “Wij hebben een poetshulp, maar die dame is 70, een risico-leeftijd, en dus is het momenteel niet verantwoord dat zij langskomt.” Elke zaterdagochtend zet De Wever naar eigen zeggen z’n beste beentje voor in het huishouden, maar dat is nog niet altijd een onverdeeld succes gebleken, zo zegt hij zelf.

Niet dat het niet proper is, integendeel. “Ik moet zeggen: ik ben zeer grondig als ik poets.” Misschien net iets té, want sinds de burgervader zaterdag de trap heeft geboend, “zijn er al een paar mensen afgevallen”, onthulde hij in ‘Gert Late Night’. “Onder wie mijn vrouw gisteren (zondag, nvdr.). Ze lag knock-out op de grond en ik heb haar moeten laten afvoeren met een ambulance. Toen ik haar op de grond zag liggen, dacht ik dat ze dood was.” Volgens De Wever liep zijn echtgenote een gebarsten ruggenwervel op, maar is ze intussen weer thuis.

Hoe het zover is kunnen komen? “Misschien heb ik te veel zeep gebruikt.” De trap is proper, gaf hij nog mee. “Het klinkt veel erger dan het is. Ze heeft veel pijn, maar het komt goed.”



