Exclusief voor abonnees Vrouw van 89 voor assisen voor doodslag op vriendin van 93: “Ik heb niks te maken met de dood van Suzanne” Voorbeschouwing assisen Luxemburg Erwin Verhoeven

04 oktober 2020

11u00 1 In Aarlen begint maandag een opvallend proces. Clara Maes (89), een van origine Vlaamse, staat er als oudste vrouw ooit terecht voor het assisenhof. Ze moet zich verantwoorden voor doodslag op haar vriendin Suzanne Thibeau (93), kort na nieuwjaar 2015. Clara ontkent al meer dan vijf jaar hardnekkig de feiten. Ze riskeert in theorie levenslange opsluiting.

Zaterdagnamiddag 3 januari 2015. Er valt wat fijne sneeuw over de Ardennen. Marie en Christian rijden naar Libramont om er hun vriendin Suzanne Thibeau een gelukkig nieuwjaar te wensen. Hoewel Suzanne in volle centrum woont, vlakbij de spoorwegbrug die beide stadsdelen verbindt, is de voordeur nooit slotvast. Terwijl Christian de auto parkeert, stapt Marie al naar binnen. In de hall roept ze “goed volk”. Er komt geen antwoord. Suzanne Thibeau ligt dood in de keuken. Op haar rug en het hoofd in een grote plas bloed.”

