Vrouw valt liefdesrivale aan met ijzeren staaf: slachtoffer springt uit raam hr

14u29

Bron: Belga 0 Thinkstock Het openbaar ministerie heeft een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van 3.000 euro gevraagd voor twee vrouwen uit Sri Lanka die een liefdesrivale met een ijzeren staaf aanvielen. Het slachtoffer moest vanaf de eerste verdieping uit het raam springen om te ontkomen. De twee aanvalsters gaven verstek voor de behandeling van hun zaak voor de Tongerse strafrechter.

Op 23 oktober 2014 werd het slachtoffer aan haar appartement in Lanaken opgewacht door de twee vrouwen. Een van de vrouwen had een oogje op de toenmalige vriend van het slachtoffer en wilde met hem een relatie beginnen. Eens binnen haalde een van de vrouwen een spuitbusje uit haar handtas, spoot dat in het gezicht van haar liefdesrivale en sloeg haar met een meegebrachte ijzeren staaf tweemaal op het hoofd.

Het slachtoffer zag geen andere manier om aan haar belaagsters te ontsnappen dan uit het raam te springen. Een getuige die de vrouw hoorde schreeuwen dat ze haar probeerden te vermoorden, trachtte het slachtoffer nog op te vangen toen ze uit het raam op de eerste verdieping sprong. Als gevolg van de sprong heeft de vrouw al drie jaar last van haar voet waarvoor ze al verschillende keren geopereerd is. Na de aanval heeft ze de twee vrouwen, die momenteel in Duitsland wonen, niet meer gezien.

Haar advocaat vroeg een provisionele schadevergoeding van één euro en de aanstelling van een deskundige die de lichamelijke schade moet begroten.

Vonnis volgt op 13 december.