Vrouw uit Schaarbeek gearresteerd wegens moordpoging op echtgenoot TTR

05 april 2018

15u12

Bron: Belga 0 Een 29-jarige vrouw uit Schaarbeek is gearresteerd en in beschuldiging gesteld van poging tot moord. In de nacht van zondag op maandag heeft ze haar man neergestoken. Dat bracht de krant La Capitale gisteren en wordt vandaag bevestigd door het parket van Brussel.

Zondagnacht kreeg de politie een oproep binnen dat er een gezinsruzie aan de gang was in een gebouw in de Georges Garnirstraat in Schaarbeek. De politiediensten troffen in de woning een 40-jarige man aan met twee steekwonden, eentje in de buik en eentje in de arm. Het slachtoffer werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is stabiel.

Waarom de vrouw haar echtgenoot aanviel, is nog niet duidelijk. Zij werd onder aanhoudingsbevel geplaatst.