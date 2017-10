Vrouw uit Liedekerke al sinds vrijdag vermist Tom Vierendeels

13u18

In Liedekerke is sinds vorige week vrijdag Sylvia Maesschalck vermist. Politie en parket bevestigen dat er een opsporingsonderzoek is geopend. Ook de Cel Vermiste Personen is betrokken bij het onderzoek.

"De vrouw vertrok op 29 september om 14 uur bij haar thuis te voet in Liedekerke", vertelt parketwoordvoerder Gilles Blondeau. Haar woning is gelegen in de Laan III, een doodlopend zijstraatje van de Ed. Schelfhoutstraat. "Ze is niet in het bezit van haar gsm of portefeuille. De vrouw is 1,72 meter groot, heeft lang bruin haar en groene ogen. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een zwarte trui, een blauwe jeans en witte sportschoenen."



Aalst

Sylvia is afkomstig uit Hofstade, een deelgemeente van Aalst, maar week later uit naar de Vlaams-Brabantse gemeente. Wie meer informatie heeft over haar verdwijning, kan contact opnemen met de lokale politiezone TARL via het nummer 053/65.00.65.