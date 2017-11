Vrouw uit kanaal gehaald in Vilvoorde ep

17u45

Bron: Belga 0 Google Maps In Vilvoorde is vannamiddag een vrouw uit het kanaal Brussel-Charleroi gehaald. De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren maar dat bleek tevergeefs, de vrouw redde het niet. Dat meldt de brandweer. Over haar identiteit zijn nog geen gegevens bekend. Net zomin is duidelijk hoe zij in het kanaal is terechtgekomen.

Het lichaam van de vrouw was rond 14.00 uur opgemerkt ter hoogte van de Westvaartdijk in Grimbergen maar bij aankomst van de brandweer was het lichaam al tot in Vilvoorde gedreven. Daar haalden duikers de vrouw uit het water, waarna meteen geprobeerd werd haar te reanimeren. Die hulp mocht echter niet meer baten, de vrouw overleed ter plaatse.