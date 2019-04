Vrouw uit Hoegaarden overleden na duikongeval in Waals-Brabantse steengroeve HR HAA

03 april 2019

20u26

Bron: Belga, La Dernière Heure 5 Binnenland In het Waals-Brabantse Dongelberg, een deelgemeente van Geldenaken, is dinsdagavond een vrouw verdronken bij het duiken. Dat is vernomen van het parket van Waals-Brabant.

Het ongeval gebeurde dinsdag omstreeks 19.30 uur in het meer van een steengroeve. Het slachtoffer, een vrouw van in de vijftig uit Hoegaarden, verloor het bewustzijn en verdronk. Haar echtgenoot kon haar nog uit het water halen, maar de vrouw kwam niet meer bij. De brandweer van de hulpverleningszone Waals-Brabant probeerde het slachtoffer te reanimeren. De vrouw werd overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven, waar ze korte tijd later is overleden.

Volgens duikinstructeur Joseph Carlo was het slachtoffer een ervaren duikster met meer dan 500 duiken op de teller. Een autopsie zal worden uitgevoerd op het lichaam om de precieze doodsoorzaak vast te stellen, meldt La Dernière Heure.