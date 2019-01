Vrouw uit Blankenberge geeft haar partners stiekem systematisch slaappillen en maakt hen één voor één ziek. Politie vindt 550 pillen tijdens huiszoeking ADN

Bron: Belga 0 Een 72-jarige vrouw uit Blankenberge heeft zich vanmorgen voor de Tongerse rechter moeten verantwoorden omdat ze vanaf 2000 bijna systematisch slaapmiddelen toediende aan de mannen met wie ze een relatie had of getrouwd was. Volgens het Openbaar Ministerie is de bewijslast tegen de vrouw overweldigend. Haar vier slachtoffers genazen miraculeus van hun door de vergiftiging veroorzaakte aandoeningen als ze enkele dagen in het ziekenhuis verbleven.

Een bejaarde man veranderde op minder dan een jaar tijd van een levenslustige zeventiger tot een hulpbehoevende bedlegerige man, nadat hij in 2013 met de vrouw was getrouwd. Het werd zo erg dat de man dacht dat hij een zeldzame spierziekte had, en met de voorbereidingen begon voor euthanasie.

Taart

Toen hij begin december 2014 in het ziekenhuis werd opgenomen, stelden de artsen vast dat hij een hoge hoeveelheid benzodiazepine, een stof die in slaappillen zit, in zijn bloed en urine had. De artsen hielden hem enkele dagen in het ziekenhuis en zagen de stof uit zijn bloed verdwijnen.



Een dag nadat ze het goede nieuws aan zijn vrouw hadden verteld en haar hadden verzekerd dat haar man de kerstdagen thuis kon doorbrengen, stelden de artsen vast dat de man opnieuw een hoge hoeveelheid van de psychotrope stof in zijn lichaam had.

De artsen vermoedden dat de man de slaapmiddelen via de meegebrachte zelfgemaakte taart van de vrouw toegediend had gekregen en stapten naar de politie.

“Zelf verslaafd”

Tijdens de huiszoeking vond de politie verpakkingen van maar liefst 550 slaappillen, een pillenversnijder en een deel van de pillen. De vrouw ontkent dat ze de mannen doorheen de jaren slaappillen heeft toegediend en beweert dat de mannen zelf verslaafd waren aan de pillen. De advocaten van de mannen ontkennen dat. De procureur vroeg een celstraf van drie jaar, eventueel met gedeeltelijk uitstel, en een boete van 600 euro.