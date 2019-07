Vrouw teruggevonden nadat ze met haar auto in gracht belandde en 6 dagen spoorloos was AW

29 juli 2019

21u46

Bron: Belga 0 Marie Bastide, een vrouw die sinds 23 juli spoorloos was, is teruggevonden in Saint-Georges-sur-Meuse (provincie Luik). Ze zat na een ongeval zes dagen vast in haar auto. Dat meldt het parket van Luik maandagavond.

Van de vrouw ontbrak elk spoor sinds dinsdagavond 23 juli. Ze was het laatst gezien in een tankstation in Awans. De federale politie verspreidde een opsporingsbericht.



Uiteindelijk werd haar wagen, zes dagen naar haar verdwijning, teruggevonden. De vrouw was met haar auto in een gracht terechtgekomen en daar kwam ze vast te zitten in haar auto.



Volgens het parket van Luik was haar toestand "kritiek". Ze ligt voor verzorging in het ziekenhuis.