Vrouw ter dood veroordeelde VUB-gastprof pleit voor nieuwe inspanningen om man vrij te krijgen

26 juni 2018

Bron: Belga 0 Vida Mehrannia, de vrouw van de ter dood veroordeelde Iraans-Zweedse wetenschapper Ahmadreza Djalali is vandaag in Brussel om bij de Vlaamse en Europese beleidsmakers te pleiten voor hernieuwde inspanningen om haar man vrij te krijgen.

Vida Mehrannia stond vandaag samen met VUB-rector Caroline Pauwels, dr. Gerlant Van Berlaer, voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans (N-VA) en minister-president Geert Bourgeois (N-VA) de pers te woord in het Vlaams Parlement. Djalali zit intussen al 26 maanden en zijn doodstraf kan op elk moment uitgevoerd worden. Zijn vrouw Vhoopt met haar bezoek aan Brussel de zaak nogmaals extra onder de aandacht te brengen en zijn onschuld te bewijzen. "Ahmadreza werd geofferd door de Iraanse intelligentiedienst, omdat hij voor hen weigerde te werken. Daarom hebben ze hem gestraft en hem als een show opgevoerd op nationaal niveau", stelt Mehrannia.

Intussen wordt de psychologische druk op de gastdocent van de Vrije Universiteit Brussel en zijn familie steeds groter. Bovendien verkeert Djalali in een slechte gezondheid. "We kunnen elke dag bellen en hebben elkaar gisteren nog gesproken, maar we mogen elkaar niet zien. Het is voor ons en onze kinderen ook te gevaarlijk om af te reizen naar Iran", zegt Djalali's vrouw. "Ze gingen hem normaal gezien overbrengen naar een ziekenhuis, maar dat is op het laatste moment opnieuw afgewezen. Hij heeft de medische zorgen dringend nodig, want hij is al 25 kilogram afgevallen en heeft een tekort aan witte bloedcellen", aldus Mehrannia.

Boodschappen van steun

Naast de Vlaamse en Europese politici blijft ook de VUB de situatie van nabij opvolgen op academisch niveau en zal de onderwijsinstelling acties blijven voeren. "We dragen ons leven op aan het veiliger maken van een wereld waarin rampen voorkomen worden en dan in de eerste plaats voor de Iraniërs. Ahmadreza sprak altijd met enorm veel liefde over zijn land, dus het is onbegrijpelijk dat ze zo iemand vasthouden. Hij was gewoon op de slechte plaats op het slechte moment", zegt Gerlant Van Berlaer, Djalali's collega en eveneens expert in rampengeneeskunde.

Van Berlaer overhandigde samen met VUB-rector Caroline Pauwels een duizendtal boodschappen van steun die de VUB-gemeenschap schreef voor Djalali en zijn vrouw als blijk van hun engagement.