Vrouw sterft in trein tussen Brussels-Airport en Bergen HAA

10 september 2019

15u17

Bron: Sudinfo 4 Een vrouw is deze ochtend overleden in de trein van Brussels Airport-Zaventem naar Bergen, in de provincie Henegouwen.

De vrouw werd bij aankomst in het station van Bergen bewusteloos aangetroffen. De MUG-dienst kwam ter plaatse, maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. Vermoedelijk werd ze onwel, waarna ze stierf, meldt Sudinfo. De precieze doodsoorzaak en identiteit van de vrouw zijn nog onbekend. Het is evenmin duidelijk in welk station ze was opgestapt.

Het incident had geen gevolgen voor het spoorverkeer. Bergen was immers de eindhalte van de trein.