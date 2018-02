Vrouw sterft bij woningbrand in Tienen Kristien Bollen

11 februari 2018

14u40

Bron: eigen berichtgeving 0 In de Lombardstraat in Tienen brak vandaag in een woning iets na 13 uur brand uit. Hulpdiensten snelden ter plaatse, brandweerlui van de zone Oost-Brabant post Tienen hadden het vuur vrij snel onder controle, maar troffen helaas een dodelijk slachtoffer aan.

Ambulanciers en een mug-team probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar er kon geen hulp meer baten. De dame overleed ter plaatse. Hoe de brand is kunnen ontstaan, is nog niet geweten. Een branddeskundige van het Leuvense parket zal ter plaatse komen om samen met politie en brandweer de juiste oorzaak en omstandigheden van het incident te achterhalen. De Lombardstraat is volledig afgesloten voor de vaststellingen.