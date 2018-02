Vrouw steekt vriend in bijzijn van haar kinderen dood omdat hij zijn zoontje wilde bezoeken kv

02 februari 2018

22u19

Bron: Het Nieuwsblad, Krant van West-Vlaanderen 0 De 31-jarige Menenaar Steve Depla werd maandagavond omstreeks 20 uur dood aangetroffen voor de ingang van zijn woning in La Louvière. Een uit de hand gelopen ruzie met zijn vriendin die eindigde met twee messteken in de borststreek werd hem fataal.

Steve en zijn vriendin Gaëlle B. leerden elkaar kennen in juni vorig jaar. Enkele weken later trok hij bij de vrouw en haar drie kinderen in. De relatie liep echter niet van een leien dakje. Steve had zelf drie kinderen, maar Gaëlle wilde niet dat hij nog contact met hen had.

Maandagavond had het koppel ruzie. De ex-vriendin en familie van Steve vermoeden dat het feit dat Steve die dag naar Menen wilde komen aan de basis lag. Hij wilde immers in de buurt zijn om de dag nadien de verjaardag van zijn grootmoeder en de dag erna die van zijn zoontje Mateo (7) vieren.

Toen Steve wilde vertrekken, keerde hij nog terug om zijn kleren te nemen, maar de discussie escaleerde. Gaëlle B. belandde op de grond, greep een mes en stak Steve twee keer. De man slaagde er nog in naar buiten te strompelen, maar zijn long was doorboord en hij verloor veel bloed.

Het elfjarige zoontje van de vrouw belde daarop naar een kennis om te vertellen wat er gebeurd was. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en probeerden Steve nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.

Volgens Laetitia Diericx, de ex-vriendin van Steve, stond de man al eerder met een grote wonde aan de hals voor haar deur, nadat Gaëlle hem met een mes had geraakt. “Ze is vooral erg gewelddadig als ze heeft gedronken,” vertelt ze aan het Nieuwsblad.

Steve wordt aanstaande dinsdag begraven in de Sint-Jozefkerk in Menen.