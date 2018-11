Vrouw springt door venster om aan haar gewelddadige vriend te ontsnappen ADN

19 november 2018

15u39

Bron: Belga 0 Een Tongenaar die zijn vriendin vorig jaar mishandelde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar en een boete van vierhonderd euro. De vrouw sprong uit een openstaand venster om aan de man te kunnen ontsnappen.

Op 8 maart 2017 kreeg de politie van Tongeren de melding binnen dat een vrouw in Hoeselt uit een venster was gesprongen van op de eerste verdieping. De agenten haastten zich ter plaatse en troffen de vrouw schreeuwend van de pijn aan. Ze vertelde hen dat haar vriend, een 28-jarige Tongenaar, haar verdacht van een diefstal van honderd euro en dat hij haar onder invloed van drugs geslagen had en haar wilde vermoorden.

Daarna vluchtte de vrouw, achternagezeten door haar vriend, naar de bovenburen. Daar sloeg de man een deur kapot en probeerde hij haar aan de haren de trap af te trekken. De enige uitweg die ze zag om aan het geweld te ontsnappen was een sprong uit een openstaand venster. Ze vertelde de agenten ook dat ze bijna dagelijks slaag kreeg van haar vriend als hij speed had genomen. Aan haar sprong door het raam hield de vrouw een gebroken pols over.