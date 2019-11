Vrouw slikt ruim kilo cocaïne in, politie betrapt haar op Thalys SVM

18 november 2019

16u13

Bron: Belga 3 Tijdens een grensoverschrijdende drugsactie is vorige week op de hogesnelheidstrein Thalys tussen Antwerpen en Rotterdam een vrouw opgepakt die 144 pakketjes (‘boleta's’) cocaïne had ingeslikt. Dat meldt de federale politie. Het is een van de meest opvallende resultaten van de drugsactie die van 14 tot en met 17 november werd gehouden door de politie- en douanediensten uit België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk.

De vrouw, die afkomstig is uit Frans-Guyana, had in totaal 1,152 kilogram cocaïne ingeslikt. De drugs vertegenwoordigen een straatwaarde van 57.600 euro. Ze werd gearresteerd door de federale spoorwegpolitie.

Een nog grotere vangst was er woensdagavond tijdens de voorbereiding van de actie op de E19 ter hoogte van Minderhout. De douane van Brasschaat vond er in een verdacht Belgisch voertuig 8 kilogram marihuana, goed voor een straatwaarde van 80.000 euro. De bestuurder, met verblijfplaats in België, werd aangehouden.

Tijdens de actie werden in totaal 1.309 voertuigen en 1.659 mensen gecontroleerd. Daarvan waren er 183 in het bezit van drugs, tien personen waren onder invloed. Er werden tien mensen gerechtelijk aangehouden. De agenten namen onder meer ook ruim 2,2 kilogram spacecake, tien voertuigen en vijf wapens in beslag.