Vrouw sinds woensdagavond spoorloos: wie heeft Marie-Hélène (45) gezien?

08 april 2018

11u45

De politie is op zoek naar de 45-jarige Marie-Hélène Di Francesca uit Steenput. De blonde vrouw werd op woensdag het laatst gezien aan haar huis, maar is sindsdien spoorloos.

Marie-Hélène Di Francesca werd voor het laatst gezien aan haar woning in de rue de Pecq in Steenput, dichtbij de Franse grens. Dat was op woensdag 4 april, rond 17 uur. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Volgens het opsporingsbericht dat de politie verspreidt, is Di Francesca 1 meter 55 lang en normaal gebouwd. Ze heeft lang blond haar en blauwe ogen. Wat de vrouw precies droeg op de dag van haar verdwijning, is niet geweten.

De vrouw rijdt met een grijs-blauwe Hyundai i30 met nummerplaat 1-HKK- 039.

Mensen die meer weten over de verdwijning van de vrouw, kunnen contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300.