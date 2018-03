Vrouw raakt zwaargewond bij ongeval op E34 Redactie

01u35 3 Op de E34 richting Antwerpen ter hoogte van Zoersel is een ongeval gebeurd. Eén persoon raakte daarbij zwaargewond.

Een voertuig is vannacht van de baan afgeweken en zo'n 100 meter verder in de wei beland. De inzittende, een dame, raakte daarbij gekneld. Ze is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Men vermoedt dat de vrouw in slaap is gevallen.