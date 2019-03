Vrouw overreden door eigen auto in Beauraing

04 maart 2019

13u36

Bron: Belga

In Beauraing, in de provincie Namen, is vanochtend een vrouw overreden door haar eigen auto. Ze raakte zwaargewond, bevestigt Gilles Boonen, woordvoerder van de hulpverleningszone Dinaphi.