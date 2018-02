Vrouw overleden na val van derde verdieping in Antwerpen VTT/PLA/ADN

19 februari 2018

19u40

Bron: eigen berichtgeving, Belga 2 In de Antwerpse wijk Kiel is vanavond een vrouw om het leven gekomen nadat ze vanop de derde verdieping van een gebouw op straat terechtkwam.

De precieze omstandigheden worden nog onderzocht dus momenteel is nog alles mogelijk", vertelt Wouter Bruyns van de politie Antwerpen. "Het labo moet ter plaatse komen om de nodige vaststellingen te doen." Ook de identiteit van het slachtoffer is momenteel nog niet gekend. Het slachtoffer is afgeschermd van de omstaanders door een rode tent.

Later meer.