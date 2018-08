Vrouw overleden na frontale botsing in Schoten Toon Verheijen AV

10 augustus 2018

17u00

Bron: eigen berichtgeving, BELGA 4 Een 68-jarige vrouw uit Schoten is deze namiddag omstreeks 15 uur om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de Horstebaan. Twee voertuigen botsten frontaal op elkaar.

De overleden vrouw was de bestuurster van een van de auto's. Haar zoon, die bij haar in de wagen zat, raakte zwaargewond. De bestuurder van de andere wagen bleef ongedeerd, maar moest wel in shock worden afgevoerd. De baan is afgesloten.

De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk en zullen door een verkeersdeskundige in kaart worden gebracht. Volgens de eerste aanwijzingen week een van beide voertuigen om een nog onbekende oorzaak van zijn baan af.