Vrouw (79) overleden na aanrijding door vuilniswagen in De Panne HA

15u15

Bron: Belga 0 Twitter In De Panne is afgelopen middag rond 13.34 uur een bejaarde vrouw om het leven gekomen bij een aanrijding met een vuilniswagen.

De vrachtwagen kwam een vuilniscontainer ledigen in de Lindenlaan, reed vervolgens weg en greep G.C.(79). De bestuurder was zich van geen kwaad bewust en reed een heel eind verder om de ophaalronde te vervolledigen. Het slachtoffer raakte ernstig gewond en stierf ter plaatse.





De vrachtwagen is intussen staande gehouden door de politie. De begrafenisondernemer ging al ter plaatse om het lichaam op te halen. Het onderzoek moet uitwijzen of de bestuurder de aanrijding had moeten opmerken. Het parket van Veurne bevestigt dat er een deskundige is aangesteld.

NIEUWS: In De Panne is een oudere vrouw overleden nadat ze is aangereden door een vuilniswagen. Meer @FocusWTV.be pic.twitter.com/31vKTzacmp Jeroen Vercruysse(@ jeroenvercruyss) link