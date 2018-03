Vrouw overleden na aanrijding door vrachtwagen in Schaarbeek HR VDBS

16 maart 2018

10u52

Bron: VTM Nieuws 0 In Schaarbeek is een persoon om het leven gekomen nadat die werd aangereden door een vrachtwagen.

Het ongeval vond omstreeks 10.15 uur plaats aan het Liedtsplein. Volgens de Brusselse brandweer is het slachtoffer overleden. Aanvankelijk was er sprake van vluchtmisdrijf, maar volgens het Brusselse parket klopt dat niet. "De chauffeur zit bij de politie en wordt op dit moment ondervraagd", klinkt het. "Er is nog geen duidelijkheid over de identiteit van het slachtoffer."