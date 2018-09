Vrouw overleden in brand in Overijse

Redactie

16 september 2018

12u43

Bron: belga

1

Vannacht is een vrouw overleden in een woningbrand in de Koninginnelaan in Overijse. Dat is vernomen bij de brandweer van Overijse, die vanochtend om 04.44 uur gealarmeerd werd over de brand. Het slachtoffer is een alleenstaande vrouw van 87 jaar. Ze was al overleden bij aankomst van de brandweer.