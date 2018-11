Vrouw neergestoken tijdens echtelijke ruzie in Diksmuide sam

18 november 2018

15u03

Bron: belga 1 In Diksmuide heeft een man gisteravond zijn vrouw neergestoken tijdens een uit de hand gelopen discussie. Dat gebeurde in de Streuvelstraat in Keiem.

Toen de ruzie escaleerde, zou de 68-jarige man met een keukenmes hebben uitgehaald naar zijn 64-jarige vrouw. Het slachtoffer raakte zwaargewond, maar is niet in levensgevaar.



De verdachte is opgepakt, maar in het belang van het onderzoek geeft het parket geen verdere commentaar.

