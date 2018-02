Vrouw neergestoken in Wandre: vriend is aangehouden EB

15 februari 2018

17u18

Bron: Belga 0 De onderzoeksrechter in Luik heeft vandaag de vriend van de vrouw die gisteren dood werd aangetroffen in Wandre onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Dat meldt het parket van Luik.

Het levenloze lichaam van een 26-jarige vrouw werd woensdagnamiddag aangetroffen in haar woning in Wandre, een deelgemeente van Luik. De speurders beschouwden al snel haar vriend als verdachte. De vriend had op 30 januari bij de politie aangifte gedaan over de verdwijning van zijn vriendin.

De verdachte verscheen deze ochtend voor de onderzoeksrechter. De man blijft de feiten ontkennen, maar de onderzoeksrechter liet hem toch onder aanhoudingsmandaat plaatsen.