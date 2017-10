Vrouw neergeschoten in Opglabbeek: dader gevat na klopjacht MMM

11u50 20 Gunther Bomans

In Opglabbeek is deze voormiddag een vrouw neergeschoten. Na een klopjacht is de dader opgepakt. De dame is zwaargewond. De Weg naar As is afgesloten en politie is massaal ter plaatse. Het incident zou zich in de relationele sfeer hebben afgespeeld.

De man had zich in de kelder/garage verstopt achter een frituur aan de Weg naar Bree, 500 meter van de plek waar hij eerder had toegeslagen.

