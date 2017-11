Vrouw na nachtelijke crash tegen brievenbus: "Vluchtmisdrijf? Ik droeg enkel een kamerjas" Deze week in de politierechtbank Eric Belsack

11u48

Bron: Eigen berichtgeving 0 photo news Archiefbeeld. Nogal wat dronken capriolen trokken deze week onze aandacht in 's lands politierechtbanken. Zo zag een man, die voor de derde keer werd veroordeeld voor rijden onder invloed, zijn dure Audi TT verbeurd verklaard. Een jongeman heeft ook geleerd dat doorzakken op zaterdag ook nog zijn gevolgen kan hebben op zondagochtend. En dan was er ook een bijzonder geval van vluchtmisdrijf van een dame die, enkel gehuld in een kamerjas, 's nachts tegen een brievenbus reed.

"Vluchtmisdrijf? Ik droeg enkel een kamerjas"

Een 44-jarige dame uit Schendelbeke is deze week in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 600 euro nadat ze op 1 mei een brievenbus aanreed in Brakel en vluchtmisdrijf pleegde. "Ik was mijn zoon gaan ophalen van een fuif en had enkel een kamerjas aan", vertelde de dame. "Het was bovendien 3 uur 's nachts en ik wou de eigenaars niet wakker bellen. De volgende dag ben ik me wel onmiddellijk gaan melden." De politierechter was van oordeel dat de dame ter plaatse had moeten blijven en de politie moest contacteren. Hij legde haar naast de geldboete ook acht dagen rijverbod op. (TVR)

Vijftiger is dure Audi TT kwijt na derde veroordeling

Een 52-jarige man uit Oostende is zijn Audi TT kwijt na zijn derde veroordeling in de Brugse politierechtbank voor het rijden onder invloed van alcohol.

P.D. werd in 2015 en 2016 al eens veroordeeld voor die feiten, maar kroop op 18 maart opnieuw onder invloed achter het stuur van zijn sportieve wagen. "Amper vier maanden na zijn laatste veroordeling was hij weer op stap", stelde politierechter Peter Vandamme vast. P.D. kwam niet opdagen voor zijn proces en werd bij verstek veroordeeld.

Hij kreeg een geldboete van 6.400 euro en een rijverbod van 6 maanden. Als hij zijn rijbewijs ooit wil terugkrijgen, zal hij opnieuw moeten slagen voor een theoretisch en praktisch rijexamen én medische en psychologische proeven.

Zijn Audi TT, nieuw al snel meer dan 70.000 euro waard, werd ook verbeurd verklaard. (SDVO)

Hartpatiënt met 2,3 promille in bloed richt ravage aan

Een 56-jarige man uit Overboelare is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 1.800 euro nadat hij op de N42, op 100 meter van zijn woning, een ware ravage aanrichtte. De man knalde er tegen een geparkeerd voertuig en een boom die op zijn beurt op twee andere voertuigen terechtkwam.

"Mijn cliënt was onwel geworden in de wagen", vertelde de advocaat van de man. "Hij wordt ook vervolgd voor vluchtmisdrijf, maar daar is niets van aan. Zijn zoon heeft hem gewoon meegenomen naar huis om tot rust te komen aangezien hij hartproblemen heeft. Een andere zoon is ter plaatse gebleven."

De politierechter wees op het feit dat de man 2,3 promille alcohol in zijn bloed had, goed voor ruim tien glazen alcohol. De beklaagde beweerde echter dat hij maar twee Leffes had gedronken. Naast de geldboete kreeg hij ook 53 dagen rijverbod opgelegd. (TVR)

"Ik dronk twee glazen wijn, maar misschien te grote glazen"

Een 57-jarige vrouw uit Dilsen-Stokkem moet van de politierechter in Maaseik opnieuw haar rijexamen afleggen. De rechter stuurde de vrouw bovendien naar de cursus 'rijden onder invloed van alcohol', ze moet drie maanden haar rijbewijs afgeven en een boete van 2.800 euro betalen. De vrouw is eerder al betrapt op rijden onder invloed van alcohol. "Ik had maar twee glazen wijn gedronken, misschien waren het wel iets te grote glazen", verklaarde de vrouw tegen de rechter. "Heb je een drankprobleem?", vroeg de rechter. "Ik denk van niet", reageerde de dame. De rechter stelde de beklaagde voor om toch iets te doen aan het probleem. (GBO)

Niet nuchter op zondagochtend: 1.200 euro boete

Een twintigjarige uit Maaseik heeft een boete van iets meer dan 1.200 euro en vijftien dagen rijverbod gekregen van de politierechtbank. De politie heeft de jongeman op een zondagochtend betrapt op rijden onder invloed van alcohol. De beklaagde bezat toen zijn rijbewijs nog geen twee jaar.

Tegen de politierechter verklaarde de beklaagde dat hij de avond voor de alcoholcontrole op stap was geweest. "De alcohol was blijkbaar nog niet verdwenen uit je lichaam", reageerde de rechter. (GBO)

