Vrouw met zware beperking aangerand in zorgcentrum Achel HA

19 april 2018

11u16

Bron: VRT NWS, Belang van Limburg 3 Een man zit in de cel omdat hij ervan verdacht wordt een vrouw met een zware meervoudige beperking te hebben aangerand in Achel. Dat meldt Het Belang van Limburg.

De vrouw werd aangerand op een afdeling van Sint-Oda, meldt ook VRT NWS. Dat is een zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking in de Limburgse plaats.

Personeelsleden troffen zondagavond "een vreemde man" aan in het gebouw, zegt directrice Lut Smeets. De persoon werd tegengehouden door personeel en al snel werd duidelijk dat zijn verhaal niet klopte. Bovendien bleek dat hij kort daarvoor de kamer van een van de bewoners had bezocht. Het personeel verwittigde meteen de politie, die de man heeft meegenomen voor verhoor.

Volgens Het Belang van Limburg is de verdachte een man van Afghaanse origine.

Diezelfde avond nog werden de families van de bewoners ingelicht over het incident. Het centrum bekijkt nu of de veiligheid beter kan, "met camera's of poorten misschien", aldus nog Smeets. De directrice betreurt dat met zo'n maatregelen het open karakter van de buitenhuizen wel zal veranderen.