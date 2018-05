Vrouw met twee kinderen op achterbank botst op drie Vespa's: man uit Balen overleden, bestuurster blaast positief Toon Royackers Delphine Vandenabeele

06 mei 2018

20u28

Bron: Eigen berichtgeving, VTM NIEUWS 125 In Heusden-Zolder is rond 18u30 vanavond een dodelijk ongeval gebeurd. Een wagen reed in op drie Vespa's. De autobestuurster kwam uit de andere richting en miste een scherpe bocht, de vrouw was onder invloed. Een veertiger uit Balen, die met de laatste brommer reed, is overleden.

Op de Westlaan in Heusden-Zolder reed een auto in op drie brommers. Op de eerste twee brommers zaten een man met een kind en een vrouw met een kind. De man die alleen op de derde brommer zat, een veertiger uit Balen, kwam bij de botsing om het leven, bevestigde de politie aan VTM NIEUWS. De man werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar is snel overleden.

De brommer belandde na de botsing in de berm, terwijl de wagen in een gracht terecht kwam. De bestuurster werd met verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd. De vrouw die met de wagen het ongeval veroorzaakte, legde een positieve ademtest af. Op de achterbank van haar wagen zaten twee kinderen. Voor hen kwam slachtofferhulp ter plaatse. Het parket van Limburg trok onmiddellijk het rijbewijs van de vrouw voor twee weken in.

De Westlaan werd afgesloten voor het verkeer. Het parket besliste om een verkeersdeskundige naar Heusden-Zolder te sturen om de omstandigheden van de aanrijding te onderzoeken.