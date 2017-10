Vrouw met rollator gegrepen door truck, toegangsplein tot Knokke urenlang afgesloten Jelle Houwen

17u56 41 Jelle Houwen Het Maurice Lippensplein in Knokke, dat ligt aan het einde van de Natiënlaan en grenst aan het station van Knokke, is deze namiddag urenlang afgesloten geweest na een zwaar verkeersongeluk. De belangrijkste toegangsweg tot het centrum van Knokke was daardoor sinds 14.30 uur afgesloten. Dat leidde tot enorm veel verkeershinder in de buurt, want iedereen moest er om rijden. Omstreeks 18 uur werd het weg opnieuw vrijgegeven.

Rond 14.30 uur stak een 74-jarige vrouw uit Knokke met haar rollator over aan het zebrapad toen het oranje knipperlicht was. Een marktkramer mocht er door rijden maar had niet gezien dat de vrouw nog niet volledig was overgestoken. De vrouw werd gegrepen en belandde met haar benen onder de truck. Ze werd bevrijd en met zware verwondingen overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge.



De vrouw is intussen buiten levensgevaar. Haar been is door het ongeval wel verbrijzeld. Het parket deed de nodige vaststellingen ter plaatse.