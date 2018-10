Vrouw met MUG-heli van strand gehaald na val met paard Jelle Houwen

13 oktober 2018

18u27

Bron: Eigen berichtgeving 1 Een vrouw van 30 jaar uit Zottegem is vanmiddag kort na de middag van het strand in Oostduinkerke geëvacueerd geworden met de MUG-heli na een kwalijke val van haar paard.

K.V. maakte er na het middaguur in gezelschap van haar man een ritje met een paard langs de waterlijn. Opeens schrok het dier van iets op en wierp de ruiter van zich. De vrouw kwam in het zand en water terecht en kreeg daarbij ook nog eens een deel van het paard over zich. Niet alleen haar man zag alles gebeuren, ook heel wat mensen op het strand waren getuige van het tafereel.

Bij de hulpdiensten kwamen dan ook verschillende oproepen binnen. De vrouw bleef bij bewustzijn maar kon zich meteen na de val amper bewegen en leed erg veel pijn. Daarom stuurde de alarmcentrale de MUG-helikopter van het AZ Sint-Jan uit Brugge ter plaatse. Er is immers de vrees dat de vrouw neurologische schade heeft opgelopen bij de val. Er kwam overigens ook een dierenarts ter plaatse om het opgejaagde paard een kalmeringsmiddel te geven.

De helikopter landde op het strand waarna de MUG-arts haar ter plaatse de eerste zorgen gaf. Daarna werd ze met zware verwondingen overgevlogen naar het ziekenhuis. K.V. verkeert niet in levensgevaar maar onderzoeken in het ziekenhuis moeten duidelijk maken hoe zwaar de schade is, en of die blijvend is.

Ook de brandweer van Oostduinkerke kwam met de jeep ter plaatse. Zij moesten na afloop ook enkele agenten terug naar het droge strand brengen want door het springtij was het water snel opgekomen en dreigde iedereen ingesloten te raken.