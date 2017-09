Vrouw met liefst twee promille in bloed zwalpt over weg met kindjes op achterbank Koen Baten

15u15

Bron: Eigen berichtgeving 1 BELGA De politie van Dendermonde heeft afgelopen weekend een dronken vrouw kunnen onderscheppen met twee kinderen van drie en negen jaar oud op de achterbank. De feiten dateren van zaterdagnacht.

Een alerte burger, die achter het voertuig reed, maakte melding van een automobiliste die met haar wagen over de weg aan het zwalpen was. De feiten vonden plaats in Schoonaarde. De politie kwam snel ter plaatse en kon het voertuig tijdig doen stoppen.

De jonge vrouw had maar liefst twee promille alcohol in het bloed. Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. Op de achterbank lagen haar twee kinderen te slapen. De vrouw zal zich later nog voor de politierechtbank in Dendermonde moeten verantwoorden. Het is niet duidelijk waar de vrouw vandaan kwam.