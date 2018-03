Vrouw met hoofddoek op affiche UA dient Filip Dewinter van antwoord na kritische tweet kv

12 maart 2018

16u57 159 Filip Dewinter is misnoegd over een affiche van Universiteit Antwerpen. Daarop staat een moslima met hoofddoek samen met twee andere studenten. Het Vlaams Belang-kopstuk uitte zijn ongenoegen op Twitter en kreeg meteen antwoord van de dame zelf.

"Bepaal mee de toekomst", zo staat op de affiche die geïnteresseerden uitnodigt voor de infodagen van de universiteit. En volgens Dewinter ziet die er niet rooskleurig uit. "Hoe die toekomst voor vrouwen eruit ziet is duidelijk voor #UniversiteitAntwerpen: somber want mét hoofddoek!", zo schreef hij vanmorgen op Twitter.

‘Bepaal mee de toekomst’... Hoe die toekomst voor vrouwen eruit ziet is duidelijk voor #UniversiteitAntwerpen: somber want mét hoofddoek! pic.twitter.com/Wyq4a7NFh6 Filip Dewinter(@ FDW_VB) link

Hanane Llouh, de vrouw die hij met zijn tweet viseert, liet zijn opmerking niet zomaar passeren en had een stevige repliek klaar. "Beste Filip, door mijn studie geschiedenis kan ik ook in de toekomst kijken. En deze is multicultureel, met diens problemen, oplossingen, vooruitgang én kansen. Wat een enge toekomst...", reageert ze.

Beste Filip, door mijn studie geschiedenis kan ik ook in de toekomst kijken. En deze is multicultureel, met diens problemen, oplossingen, vooruitgang én kansen. Wat een enge toekomst.. Hanane Llouh(@ HananeLlo) link

De studente, die in haar Twitterprofiel aangeeft dat ze geschiedenis studeert omdat ze ooit burgemeester van Antwerpen wil worden, laat verder verstaan dat ze niet op haar mondje gevallen is.

Ben blij dat het duidelijk is wat de toekomst inhoudt. Academisch opgeleide vrouwen met migratieachtergond, die jou onder tafel kunnen klappen ;) https://t.co/Dbsxmleoov Hanane Llouh(@ HananeLlo) link

Llouhs echtgenoot Mohamed is vol lof voor zijn vrouw en zegt erg trots op haar te zijn.

Een geëngageerde vrouw die opgegroeid is met vrijwilligerswerk, de Vlaamse Geschiedenis beter kent dan die pipo's van Schild en vrienden en haar Universitaire opleiding geschiedenis combineert met de Mode-Academie. De toekomst lacht haar toe en ik ben fier op mijn vrouw. https://t.co/RyIOiFT9f2 Mohamed(@ mohamedouaamari) link