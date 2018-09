Vrouw met hoofddoek onterecht geweigerd in rechtszaal: België moet haar 1.000 euro betalen, oordeelt

18 september 2018

Ons land is de fout ingegaan door een vrouw met een hoofddoek (hijab) toegang te weigeren tot een rechtszaak. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat daarmee de vrijheid van godsdienst is geschonden. België moet haar 1.000 euro schadevergoeding betalen, aldus de rechters in Straatsburg.

Hagar Lachiri wilde in 2007 een zitting bijwonen om schadevergoeding te eisen in een strafzaak rond de dood van haar broer. De rechtbankvoorzitter gaf haar te kennen dat ze er niet bij kon zijn tenzij ze haar hoofddoek zou afdoen. Dat weigerde ze. Haar bezwaren daartegen werden ook in latere procedures afgewezen.



De vrouw is niet respectloos geweest en het was niet aannemelijk dat ze de zitting zou verstoren, aldus de rechters. Een rechtszaal is een publieke plek waar religies neutraal moeten worden bejegend, memoreren zij. Dat kan anders zijn in bijvoorbeeld het onderwijs of op het werk.



De inbreuk op Lachiri's recht om haar geloof te belijden is in dit geval niet gerechtvaardigd in een democratische samenleving, luidt het vonnis.