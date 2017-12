Vrouw met hondje aangevallen door twee loslopende Mechelse herders Gudrun Steen

Bron: Eigen berichtgeving 0 GUS Natasja met haar gezin en hondje Kira tijdens aan wandeling. Toen Natasja Vandevelde uit Woumen (Diksmuide) gisteren met haar hondje Kira aan het wandelen was, werd ze plots aangevallen door twee loslopende Mechelse herders. De vrouw diende klacht in bij de politie.

“Ik was aan het wandelen in de Noordbroekstraat toen twee honden vanuit een boerderij op ons afstormden. Ze beten onmiddellijk in Kira en ik probeerde hen ervan af te houden maar dat lukte pas na heel veel moeite. Door tussen te komen, deelde ik mee in de brokken maar gelukkig waren het slechts oppervlakkige beten. Met Kira, onze tweejarige Jack Russel, is het veel erger gesteld. Inwendig is ze op verschillende plaatsen gescheurd en ze bloedde hevig. Ik ben er onmiddellijk mee naar de dierenarts geweest die zijn situatie probeert te stabiliseren. Pas daarna kunnen we zien hoe erg het is en of een operatie nog kan helpen. We hopen het zo hard want Kira is echt de lieveling in ons gezin.”

Natasja diende klacht in bij de lokale politie Polder en wil ook andere mensen waarschuwen. “Normaal hebben die twee Mechelse herders een schrikband aan maar die werkte gisteren blijkbaar niet. De poort van die boerderij stond gewoon open.” Dat bevestigt ook korpschef Johan Geeraert. “Het is de eerste keer dat we over die honden een klacht ontvangen. We hebben een pv opgesteld.” Loslopende honden vallen onder de wetgeving van de gemeentelijke, administratieve sancties.

