Vrouw met drie kogels doodgeschoten in auto

11u35

Bron: Belga

In een auto die geparkeerd stond op een plein in Walcourt (Namen) is het lichaam van een vrouw aangetroffen. Ze werd neergeschoten met drie kogels. Het lichaam werd donderdagavond al ontdekt. Intussen werd een verdachte onder aanhoudingsmandaat geplaatst, zegt het parket van Namen.