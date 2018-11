Vrouw loopt klaplong op bij steekpartij door liefdesrivale mvdb

05 november 2018

Bron: Belga 0 Een vrouw heeft afgelopen weekend een liefdesrivale neergestoken in Moeskroen. Het slachtoffer is er erg aan toe. De daderes is onder aanhoudingsbevel geplaatst, maakte het parket van Doornik-Bergen vandaag bekend

Aan de vechtpartij ging een ruzie vooraf. De nieuwe vriendin van de Moeskroenenaar nam zaterdagavond omstreeks 22 uur contact op met diens ex-partner. Wat er gezegd werd, is niet geweten. Feit is dat de nieuwe vriendin vervolgens naar de woning van de vrouw trok waar ze trachtte binnen te raken. Haar vriend kwam ter plaatse, maar slaagde er niet in zijn vriendin te kalmeren. De vrouw trapte de voordeur in en stak de ex-vriendin neer.

Het slachtoffer liep daarbij een klaplong op en werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgerbracht. Haar huidige toestand is onduidelijk. De vriendin is opgepakt en is onder aanhoudingsbevel geplaatst. Het parket heeft een onderzoek wegens moordpoging opgestart.