Vrouw levensgevaarlijk gewond na aanrijding in Oostkamp, bestuurder pleegt vluchtmisdrijf Jelle Houwen

23 juli 2018

10u04

Bron: Eigen berichtgeving Een fietsster is deze ochtend zeer zwaar gewond geraakt bij een aanrijding op de Europarotonde bij het binnenrijden van Oostkamp. De dame reed op het rood gemarkeerde fietspad, maar werd opgeschept door een voertuig dat wou afslaan. Die bestuurder stopte na de feiten niet en pleegde vluchtmisdrijf.

Het ongeval gebeurde omstreeks 8.15 uur. De aanrijder liet de zwaargewonde vrouw uit Beernem aan haar lot over op het fietspad en vluchtte weg. Voorbijgangers op de drukke rotonde verwittigden de hulpdiensten. De MUG-heli kwam overgevlogen en de brandweer plaatste een tent terwijl artsen de vrouw reanimeerden.

De helikopter landde op de rotonde die door de politie even helemaal afgesloten werd. Na een kwartier verzorging ter plaatse werd de vrouw uit Beernem met de MUG-heli overgevlogen naar het AZ Sint-Jan in Brugge. Ze verkeert nog steeds in levensgevaar.

Na de vaststellingen ter plaatse werd de rotonde terug vrijgegeven. De politie speurt intussen de vluchtende aanrijder op, bevestigt commissaris Rudi Vanlerberghe. Gelet op de drukke rotonde met het vele verkeer is het niet ondenkbaar dat er getuigen waren van het verkeersongeval.

Aan de rotonde hangen ook camera’s, maar het is niet duidelijk of zij het ongeval konden registreren.