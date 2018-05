Vrouw levensgevaarlijk gewond bij aanrijding in Brecht Toon Verheijen

23 mei 2018

08u49

0

Een 56-jarige vrouw uit Wuustwezel is woensdagochtend even voor 7 uur levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Beukenlei in Brecht ter hoogte van warenhuis Lidl. De vrouw werd opgeschept door een wagen bij het oversteken van de baan. Het slachtoffer is overgebracht naar het UZA.