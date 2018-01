Vrouw krijgt bijna 100.000 euro ziekte-uitkering, maar werkt als prostituee ADN

14u41

Bron: Belga 0 Thinkstock Illustratiebeeld. Een 56-jarige vrouw uit Jabbeke heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor jarenlang gesjoemel met haar ziekte-uitkering. B.L. ontving 99.429 euro, terwijl ze eigenlijk werkte als prostituee. Het arbeidsauditoraat vorderde een gevangenisstraf van zes maanden.

De feiten speelden zich af van begin 2012 tot 31 augustus 2017. De vrouw stak haar activiteiten in de erotische sector niet onder stoelen of banken, want ze maakte reclame via kranten en op de website Redlights.

"Werken en een ziekte-uitkering gaan niet samen. Ze had aan de adviseur van het ziekenfonds moeten melden dat ze toch werkte", aldus arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere. Het OM vorderde zes maanden gevangenisstraf, 4.800 euro boete en de terugbetaling van bijna 100.000 euro aan onterechte ziekte-uitkering.

Na een relatiebreuk bleef B.L. in 2010 met een enorme schuldenberg achter, waardoor ze de stap zette naar de prostitutie. "Niemand maakt die keuze voor haar plezier. Voor zichzelf en twee kinderen had ze amper 50 euro leefgeld per week. Veel heeft ze er trouwens niet aan verdiend", aldus haar advocate Aurélie De Muelenaere. De beklaagde kampt ook met psychische problemen en werd eerder tot tien maanden cel veroordeeld voor brandstichting. De verdediging drong aan op een straf met uitstel.

De rechter doet op 14 februari uitspraak.