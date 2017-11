Vrouw komt om het leven bij brand in Jemappes IB

23u20

Bron: Belga 0 ANP XTRA Archieffoto. In Jemappes, bij Bergen, is deze avond een persoon om het leven gekomen in een hevige woningbrand. Dat meldt de brandweer van Bergen. Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een vrouw.

De woningbrand deed zich voor in een woning vlak bij de N51 tussen Boussu en Bergen. Die weg werd kort na 21 uur even in beide richtingen afgesloten, maar het verkeer kan er intussen weer door.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.