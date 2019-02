Vrouw komt om het leven bij brand in chalet in Tielt-Winge TT

16 februari 2019

11u24

Bron: Belga 0 Bij een brand in een chalet in Tielt-Winge is vannacht een vrouw om het leven gekomen. Het pand ligt in een recreatiezone. Dat meldt de brandweer van Aarschot.

Om een nog onbekende reden ontstond om 0.40 uur brand in een houten chalet in Houwaart, deelgemeente van Tielt-Winge in Vlaams-Brabant. Het pand ligt op het terrein van De Kaaskorf, een voormalige camping in een recreatiezone.

Het vuur werd opgemerkt door een buur die onmiddellijk de brandweer verwittigde. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, stond de woning al in lichterlaaie. Het lichaam van de vrouw werd gevonden aan de voordeur. Het slachtoffer is een alleenstaande vrouw.

De Kaaskorf bestaat uit twee wijken met ruim tweehonderd woningen. Het gebied staat ingekleurd als recreatiezone, waar veertig jaar geleden permanente bewoning is ontstaan.