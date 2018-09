Vrouw keert terug naar Frankrijk, maar blijft uitkeringen van ons land incasseren ADN

19 september 2018

15u55

Bron: Belga 0 Een 40-jarige Française heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor domiciliefraude. Officieel woonde de vrouw nog in Menen, waardoor ze ten onrechte ongeveer 30.000 euro werkloosheidsuitkering en 9.500 euro kinderbijslag ontving.

De feiten speelden zich af van augustus 2014 tot september 2016. Hannane B. huurde nog steeds een sociale woning in Menen, maar in werkelijkheid verbleef ze er niet meer. In de woning zelf was er volgens buurtbewoners nooit beweging. Het onderzoek toonde bovendien aan dat de kinderen van de beklaagde vanaf het schooljaar 2014-2015 niet meer op hun oude school ingeschreven waren.

Alles wijst erop dat de beklaagde naar Frankrijk is teruggekeerd. Toch bleef ze na haar verhuis nog uitkeringen incasseren. In totaal gaat het om ongeveer 30.000 euro werkloosheidsuitkering en 9.500 euro kinderbijslag. Het arbeidsauditoraat vorderde bij verstek een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een geldboete van 6.000 euro.

De rechter doet uitspraak op 10 oktober.