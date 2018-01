Vrouw incasseert 64.000 euro ziekte-uitkering terwijl ze drugs dealt en ook zou werken als prostituee sam

16u34

Bron: belga 1 Photo News De vrouw kweekte cannabisplanten. Een 53-jarige vrouw uit Zedelgem heeft zich voor de correctionele rechtbank van Brugge moeten verantwoorden voor uitkeringsfraude. D.F. kreeg in totaal 64.000 euro ziekte-uitkering, maar hield zich tegelijk bezig met de verkoop en kweek van cannabis. Bovendien zou ze ook als escorte gewerkt hebben.

Volgens het arbeidsauditoraat ontving de vrouw tussen augustus 2011 en 8 november 2016 ten onrechte 64.000 euro aan ziekte-uitkeringen. Op 16 november 2015 werd D.F. immers veroordeeld tot 150 euro werkstraf voor de verkoop van cannabis en het houden van een kleine cannabisplantage. Dat 'werk' is volgens de arbeidsauditeur onverenigbaar met een ziekte-uitkering.

Prostituee

Daarnaast zou de beklaagde sinds juni 2012 ook actief geweest zijn prostituee. Via een escortbureau uit Brugge had ze een vijftal klanten per maand. In 2013 werd ze door escort Manon 9 dagen via Dimona gemeld bij de RSZ. "F. wist heel goed dat ze het moest melden als ze toch werkte", aldus arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere.

"Werken in de tuin"

De verdediging betwistte dat haar activiteiten in de drugssector als echt werk mogen beschouwd worden. "Een bestelling doorgeven kan je toch geen werkzaamheid noemen. Of is groenten kweken in de tuin ook verboden voor wie een uitkering heeft?", pleitte meester Stien Dijckmans. Aan haar job als escorte zou de beklaagde volgens haar advocaten om gezondheidsredenen zelfs nooit begonnen zijn. De verdediging vroeg om de vrijspraak.

De rechter doet op 14 februari uitspraak.