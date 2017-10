Vrouw in verdachte omstandigheden overleden in Middelkerke 17u25

Bron: Belga 4 photo_news Na een gewelddadig overlijden in Middelkerke vrijdagavond is dit weekend een verdachte opgepakt. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De verdachte is intussen door de onderzoeksrechter aangehouden.

In Middelkerke werd vrijdagavond een vrouw aangetroffen die in verdachte omstandigheden om het leven kwam. Volgens het parket gebeurde dat op een gewelddadige manier, maar in het belang van het onderzoek worden voorlopig geen verdere details over de feiten gecommuniceerd. De verdachte die werd opgepakt, is intussen ook aangehouden.