Vrouw in levensgevaar na tweede aanrijding op E313 in Lummen mvdb

17u22

Bron: Belga 0 HLN Bij een tweede verkeersongeval deze voormiddag op de E313 in de richting van Antwerpen raakte in Lummen een 35-jarige vrouw levensgevaarlijk gewond. Zij stond met haar voertuig in de staart van een file, die ontstaan was na een eerder ongeval ter hoogte van Beringen, waarbij ook een zwaargewonde viel. De twee aanrijdingen veroorzaakten veel verkeersellende in de richting van Antwerpen.

Het eerste ongeval gebeurde rond 9.30 uur in Beringen, waarbij een auto tegen een truck botste en dan tegen een verlichtingspaal op de middenberm knalde en op het dak tot stilstand kwam. De brandweer moest een 35-jarige man uit Hasselt uit het wrak bevrijden. Aanvankelijk verkeerde hij in levensgevaar, maar in het ziekenhuis was dat geweken. Door de klap was de E313 even volledig versperd. Rond 10.15 uur was de linkerrijstrook weer vrijgemaakt.

Bestelwagen

Rond 10.45 uur kon het verkeer richting Antwerpen weer op gang komen, maar in de staart van de file knalde een bestelwagen achterop stilstaande voertuigen net na de afrit Industrie Lummen. In een van de aangereden wagens zat een 35-jarige vrouw, die ook door de brandweer uit het wrak moest bevrijd worden. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd.