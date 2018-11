Vrouw in levensgevaar na crash tegen boom in Edegem TMA

07 november 2018

19u06

Bron: Belga 4

In het Antwerpse Edegem is woensdagnamiddag een 55-jarige vrouw ernstig gewond geraakt toen ze met haar wagen uit de bocht ging aan de Romeinse Put. Dat zegt de lokale politie van de zone Hekla. De wagen belandde frontaal tegen een boom langs de kant van de weg. Het slachtoffer verkeert in levensgevaar. De oorzaak van het ongeval wordt nog verder onderzocht, maar er zouden alvast geen andere voertuigen betrokken zijn geweest.