Vrouw gewond door keukenbrand in Edegem Vuur geblust door gepensioneerde brandweerman Sander Bral

11u13

Bron: Eigen berichtgeving 4 De Roeck Vanochtend vatte een appartement in Edegem vuur door een vergeten potje op het kookvuur. Een vrouw raakte daardoor verbrand aan de armen en het appartement is onbewoonbaar verklaard. Een brandweerman op rust, die in dezelfde blok woont, kreeg de brand onder controle alvorens de opgetrommelde brandweer arriveerde.

Deze ochtend rond negen uur woedde er een brand in een appartement in de Archimedeslaan in Edegem. De oorzaak was een kookpot met brandende olie. De inwoners, een gezin met vijf kinderen, konden ontkomen maar de moeder liep daarbij brandwonden op aan haar armen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De vader en kinderen bleven ongedeerd.

Nog voor de brandweer arriveerde was de brand al onder controle. Een brandweerman die net op pensioen is en in dezelfde blok woont, heeft het vuur kunnen blussen. Het pand is onbewoonbaar verklaard, het gezin krijgt onderdak bij familie. De aanpalende appartementen zijn vrij gebleven van schade maar de blok werd vanochtend wel even ontruimd.

De Roeck