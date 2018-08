Vrouw gewond door Bengaals vuur tijdens Antwerp-Club Brugge

20 augustus 2018

Na de incidenten waarbij vier personen lichtgewond raakten en drie heethoofden werden opgepakt, is het zondagavond en -nacht rustig gebleven rond het Bosuilstadion in Deurne. De Antwerpse lokale politie is wel nog op zoek naar de Antwerp-supporters die bij de topper tegen Club Brugge een spandoek met "Dood aan FCB" en Bengaals vuur binnensmokkelden.