Vrouw gewond afgevoerd na knal tegen geparkeed voertuig TMA

07 april 2018

15u41

Bron: eigen berichtgeving 1

In de Fort V-straat in de Antwerpse gemeente Edegem is vanmiddag een bestuurster gewond geraakt nadat ze met haar wagen tegen een geparkeerd voertuig knalde. Tijdens een uitwijkmanoeuvre ging het plots mis. De wagen ging over de kop en de vrouw werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De rijbaan is volledig afgesloten.